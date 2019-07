Rund um den Truppenübungsplatz Ohrdruf häufen sich derzeit Angriffe von Wölfen auf Schafe und andere Weidetiere. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt und Geologie sind in den vergangenen zwei Wochen neun Wolfsangriffe auf Nutztiere in der Region verzeichnet worden. Dabei starben sieben Schafe, zwei Kälber, ein Pferd und eine Ziege.

Unklar ist noch, ob Wölfe für den Riss von zwei weiteren Schafen am Wochenende in Espenfeld im Ilm-Kreis verantwortlich sind. Im gesamten Juli 2018 war rund um den Truppenübungsplatz nur ein Schaf vom Wolf gerissen worden. In der vergangenen Woche gab es auch in anderen Regionen Thüringens Wolfsangriffe auf Schafe. Diesen fielen bei Graitschen im Saale-Holzland-Kreis und bei Oepfershausen im Kreis Schmalkalden-Meiningen sieben Schafe zum Opfer.