Mit einem Pilotprojekt will das Umweltministerium für Herdenschutzhunde werben. Das Ministerium will herausfinden, ob sogenannte Herdenschutzhunde auch Schäfer im Wolfsgebiet bei Ohrdruf (Landkreis Gotha) unterstützen können. Bis jetzt nutzt kaum ein Schäfer in Thüringen das Angebot, sich kostenlos einen Herdenschutzhund zuzulegen. Das Projekt startet am 1. Juli und soll drei Jahre dauern.

Ein Herdenschutzhund der Rasse Pyrenäenberghund. (Symbolbild) Bildrechte: dpa