Der Verein " Wolfschutz Deutschland " will offenbar Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Die Grünen) verklagen. Das berichtet die Deutsch Presseagentur (dpa). Der Abschuss sei widerrechtlich und müsse gerichtliche Konsequenzen haben, sagte die Vorsitzende Brigitte Sommer.

Nach ihren Worten ist ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft Erfurt verschickt worden. Nach Ansicht der Tierschützer hat sich das Ministerium über geltendes Recht hinweggesetzt. Die Mischlinge seien genauso wie Wölfe streng geschützt und könnten nicht einfach abgeschossen werden. Zur rechtlichen Absicherung für das Fangen und Abschießen der Tiere hatte sich das Ministerium bei der obersten Landesnaturschutzbehörde Genehmigungen eingeholt. Das Ministerium argumentierte, dass es den Wolf vor genetischer Vermischung mit dem Hund schützen wolle. Das Argument lassen die Wolfsschützer nicht gelten. Auf der Webseite des Wolfsschützer-Vereins heißt es außerdem, dass auch gegen den oder die unbekannten Schützen, die die Wolfshybriden erlegt hätten, Anzeige erstattet werde. Auch wurde eine Beschwerde an die EU angekündigt.

Als Grund nannte das Thüringer Umweltministerium den Beginn der sogenannten Setzzeit der Wildtiere. In dieser Zeit bringen sie Junge zur Welt. Das Risiko sei zu hoch, dass durch den Fang eines Muttertiers die Jungtiere sterben. Weil die Weidesaison unmittelbar bevorsteht, soll weiter versucht werden die verbliebenen Hybriden abzuschießen. Die Behörden gehen davon aus, dass noch zwei Hybriden mit der Wölfin über den Truppenübungsplatz ziehen, obwohl letzte Bilder von Fotofallen nur noch ein Jungtier zeigen sollen. Falls die Hybride bis zum Herbst nicht abgeschossen sein sollten, werden die Fallen erneut aufgebaut. Das Ministerium will außerdem, dass die Wölfin gefangen und mit einem Sender versehen wird, um mehr über ihr Verhalten zu erfahren.

Im März hatte das Umweltministerium den Abschuss von drei Hybrid-Wölfen bestätigt. Sie waren daraufhin ins Leibniz Institut für Zoo und Wildtierforschung für wissenschaftliche Forschung gebracht worden. Wie das Institut MDR THÜRINGEN mitteilte, werden die Tiere nach dem gleichen Untersuchungsprotokoll wie Wölfe untersucht. Ein viertes Jungtier - nach Einschätzung des Rissgutachters ebenfalls ein Hybrid - wurde tot am Bahndamm in der Nähe von Gotha entdeckt. Eine Gen-Analyse wird in den nächsten Tagen vom Senckenberg Institut erwartet.