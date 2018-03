Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sind mehrere Jungtiere erschossen oder gefangen worden. Am Nachmittag will Ministerin Anja Siegesmund Details bekannt geben. Bereits im Dezember 2017 hatte sie angekündigt, die Mischlingswölfe vom Standortübungsplatz Ohrdruf zu "entnehmen". Damals hatte sie erstmals klar formuliert, dass die Welpen einfangen oder getötet werden sollen. Eingeweihte berichten nun, dass mindestens zwei Jungtiere erschossen wurden. Das Schicksal eines weiteren Mischlings ist unklar.

Aufnahmen auf Fotofallen zeigten zuletzt nur noch drei der ursprünglich sechs Hybriden mit ihrer Mutter. Für den Tod mehrerer Tiere spricht auch die Tatsache, dass im Bärenpark Worbis bis Montag keine gefangenen Wölfe eingeliefert wurden. Ein Ministeriumssprecher wollte die MDR-Informationen nicht bestätigen und verwies auf eine am Nachmittag anberaumte Pressekonferenz. Was auch immer Ministerin Siegesmund dabei verkünden wird, die Zeit drängt. In wenigen Tagen werden die Schäfer ihre Tiere wieder auf die Wiesen am Standortübungsplatz treiben. Bis dahin müssen auch die restlichen Hybriden vom Übungsplatz verschwunden sein. Schäfer befürchten, dass das Rudel dann wieder auf ihre Herden los gehen könnte. Bislang beklagen die Schäfer 87 gerissene Schafe und Ziegen. Dafür sind sie vom Land Thüringen finanziell entschädigt worden. Rund 14.000 Euro wurden bislang als Ausgleich ausgezahlt. Arno Rudolph vom Landesverband der Schafzüchter geht das nicht weit genug. Er fordert, dass auch die Folgeschäden wie Fehlgeburten ausgeglichen werden müssen.