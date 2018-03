Das Thüringer Umweltministerium hat den Abschuss von drei Wolfshybriden bestätigt. Es handele sich eindeutig um drei der sechs Hybriden, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Dienstag in Erfurt.

Das von einem Zug getötete Tier Bildrechte: privat

Ein weiteres Tier sei am Sonntag tot an einem Bahndamm bei Gotha gefunden worden, die Gen-Analyse dauere noch an. Ursprünglich sollten die Wolfs-Mischlinge lebend gefangen und in den Bärenpark Worbis gebracht werden. Das habe man mit hohem Aufwand versucht, so Siegesmund. Angesichts der bevorstehenden Weidesaison sei der Zeitdruck aber groß geworden, so dass die Tiere zum Abschuss freigegeben wurden.



Das Umweltministerium geht davon aus, dass sich die zwei vermutlich noch lebenden Hybriden auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf befinden. Zum Monatsende sollen die Fangbemühungen gestoppt werden. Dann geht es nur noch um den Abschuss der Tiere.