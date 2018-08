Erneut sind in der Nähe des Standortübungsplatzes Ohrdruf bei Wechmar Tiere gerissen worden. Dabei handelt es sich nach Informationen von MDR THÜRINGEN um zwei Ziegen und ein Schaf. Weitere fünf Tiere sind mehrere Kilometer von ihrem Pferch in der Nähe von Mühlberg auf der Autobahn 4 überfahren worden. Wer die Herde dahin getrieben hat, ist noch unklar.

Bei dem Zusammenstoß der Tiere mit zwei Lastwagen in den frühen Morgenstunden gab es keine verletzten Personen. Die restliche Herde wurden wieder von ihrem Schäfer in den Pferch zurück gebracht. Ein Gutachter hat am Vormittag die Risse untersucht. Nun prüfen die Experten, ob es sich dabei um die Wölfin von Ohrdruf mit einem ihrer Mischlings-Wölfe handelt.