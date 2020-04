Werra K+S beantragt höhere Salzeinleitung als vereinbart

Das Bergbauunternehmen K+S will die Salzeinleitungen in die Werra langsamer senken als vereinbart. Das sieht die so genannte "Einleit-Erlaubnis" vor, die der Kaliproduzent beim Regierungspräsidium in Kassel beantragt hat. Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund kritisierte den Plan als Verstoß gegen EU-Richtlinien.

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft von Ruth Breer