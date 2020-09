Die Krayenberggemeinde im Wartburgkreis hat einen neuen Bürgermeister. Bei der Stichwahl am Sonntag konnte sich Peter Neumann von der CDU gegen Heiko Dreißighacker von der Freien Wählergemeinschaft Krayne mit 51,9 Prozent der Stimmen durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,9 Prozent.

Beim ersten Wahlgang Ende August erhielt keiner der fünf Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Aus diesem Grund musste die Bürgermeisterwahl per Stichwahl entschieden werden.

Auch in der Landgemeinde Georgenthal im Landkreis Gotha sollte am vergangenen Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Allerdings konnte keiner der drei Kandidaten die Wahl für sich entscheiden. Mit 41,3 Prozent erhielt Florian Hofmann (CDU) die meisten Stimmen. Auf ihn folgte der parteilose Einzelkandidat Achim Seeber mit insgesamt 39,9 Prozent. Steffen Kämmerer von der SPD erhielt 18,7 Prozent der Stimmen. Da keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten hat, muss der neue Bürgermeister in einer Stichwahl bestimmt werden.