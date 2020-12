Beide Städte verbindet viel - die Landschaft, die Nähe zueinander, vor allem aber die lange Tradition als Kurort. "Quellen des Lebens", der Titel der Landesgartenschau-Bewerbung, rückt ihre Heilmittel in den Vordergrund: die Sole in Bad Salzungen und das Heilwasser in Bad Liebenstein. Gemeinsam zählen sie mehr als 600.000 Übernachtungen im Jahr. Gepflegte Grünanlagen sind für Kurorte kein Luxus, sondern gehören einfach dazu.

Für die Landesgartenschau haben beide Städte Flächen ausgesucht, die einiges gemeinsam haben: Sie sind Brachen - und sie sollen ohnehin entwickelt werden. Die Landesgartenschau könnte durch finanzielle Unterstützung alles beschleunigen, hoffen die beiden Bürgermeister. Ein Wortspiel verbindet beide Vorhaben: In Bad Salzungen geht es um eine Garten-Stadt, in Bad Liebenstein um einen Stadt-Garten.

In Bad Liebenstein befindet sich der "Stadt-Garten" mitten im Zentrum. Auf dem Areal des früheren Leuchtstoffwerks ist bereits der Neue Kurpark entstanden mit einem Teich. Aber noch viel mehr ist auf dem Gelände möglich. Die Stadt will auch dort anknüpfen an die große Gartentradition, die mit dem Altensteiner Landschaftspark verbunden ist. Zurück zu diesen Wurzeln will Bürgermeister Michael Brodführer (CDU) und hofft auf neue gärtnerische Spitzenleistungen.