Schlammlawine und Unfälle in Westthüringen

Nach heftigen Regenfällen in Thüringen ist in Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) die Ruhlaer Straße von Schlamm überschwemmt worden. Auch die Straße zwischen Marksuhl und Wünschensuhl musste aufgrund einer Schlammlawine gesperrt werden. Zwischen der Fernbreitenbach und Baueshof ist auf einer Länge von 30 Meter Geäst und Erde auf die Straße gerutscht. Der Deutsche Wetterdienst hat in weiten Teilen Thüringens vor Starregen und Gewitter gewarnt.

Laut MDR Wetterstudio ist der Westen Thüringens von den Regenfällen am Nachmittag besonders betroffen gewesen. In den letzten drei Stunden fielen allein in Eisenach 39 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch Weberstedt im Unstrut-Hainich-Kreis kam auf 36 Liter pro Quadratmeter. In Erfurt waren es immerhin 33 Liter. Laut Wetterstudio soll das Sturmtief "Fabienne" in den nächsten Stunden Richtung Osten weiterziehen. Im Laufe der Nacht soll der Regen bereits nachlassen.