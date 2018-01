In Thüringen wird gegen das Aus für den Südlink-Vorschlag des Landes protestiert. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen, der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach lehnen die Stromtrasse auf ihrem Gebiet weiter ab. Am heftigsten fällt die Reaktion in Meiningen aus. Landrat Peter Heimrich (SPD) nannte das Verfahren der Bundesnetzagentur "intransparent und verlogen". Dass nun eine weitere Stromtrasse durch Thüringen laufen soll, zementiere bei vielen Bürgern das Gefühl, ost- und westdeutsche Interessen würden ungleich behandelt.

Die Bürgerinitiative gegen die Südlink-Trasse kündigte massive Proteste an. Der Vorsitzende, Christoph Friedrich, sagte, vor allem die Bewohner kleiner Gemeinden in der Rhön und im Grabfeld befürchteten massive Einschnitte in die Natur. In der Gemeinde Henneberg würde die geplante Trasse nur wenige Meter an den Wohnhäusern vorbeiführen.

Vorschlag: Trasse entlang der ehemaligen Grenze

Reinhard Krebs, Landrat des Wartburgkreises Bildrechte: MDR/Heidje Beutel Auf Widerstand hofft auch der Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU). Es sei wichtig, dass die Bevölkerung den Protest unterstütze - wie auf hessischer Seite. Er wies aber auch darauf hin, dass noch nichts entschieden ist. Auch die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) lehnt eine Stromtrasse durch die Stadt ab, weil sie die Entwicklungschancen beeinträchtige. Der Eisenacher Stadtrat hatte sich im Mai 2017 mit einer Resolution einstimmig gegen den Verlauf von Südlink im Stadtgebiet ausgesprochen.



Der Wartburgkreis, Eisenach, die Landkreise Schmalkalden-Meiningen und Unstrut-Hainich hatten sich zu einem "Salzunger Bündnis" gegen die geplante Stromtrasse zusammengeschlossen. Sie wollen sich bald treffen und weitere Schritte überlegen, kündigte Landrat Krebs an. Heimrich schlug außerdem vor, die Trasse entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zu führen. Dort sei kein einziger Mensch betroffen - und aufgrund der Baufreiheit sei dies die wirtschaftlichste und kürzeste Variante.

Proteste auch in Nordthüringen