Am Set von "King of Grace" steht derweil wieder alles auf Anfang. Es soll noch ein Take gedreht werden. Obwohl die Band im Video selbst gar nicht zu sehen ist, ist sie stets involviert. Kevin sitzt in der Fahrerkabine des Lieferwagens und wartet auf das "Action" aus dem Walkie Talkie. Das Pendant dazu hat Mattis, der sich mit der Filmcrew in den Rückraum des Transportes gequetscht hat und eine Stoppuhr in der Hand hält. Links und rechts des Lieferwagens stehen Jakob und Justus auf ihrem Posten und halten die Requisiten bereit, die sie Schauspieler Michael Leischnig während der Fahrt zuwerfen.

Michael Leischnig ist seit Jahren Fan und Unterstützer von Eagle and the Men. Als Jung-Schauspieler im Video der Lieblingsband mitzuspielen, was kann es Größeres geben? Und er ist nicht der einzige Fan am Set. Eine ganze Reihe Unterstützer und Freunde der Band bringen sich mit ein, packen mit an, holen Pizza für die Crew - was halt so anfällt. Auch das ist besonders: Eagle and the Men fühlt sich für alle Beteiligten, auch die die nicht auf der Bühne stehen, wie Familie an.