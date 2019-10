Damit wird es in diesem zentralen Punkt keine endgültige Einigkeit geben und es ist weiter offen, ob Hasse die Amtshilfe hätte bekommen müssen. Die einen sagen so, die anderen sagen so.

Bleibt der Vorwurf an Hasse, er habe den Streit künstlich vom Zaun gebrochen, um der CDU im damaligen Wahlkampf zu schaden. In dem Berichtsentwurf finden sich keine Beweise dafür, das Hasse diesen Amtshilfe-Streit für Wahlkampfzwecke eingesetzt haben könnte. Doch dem wird wohl die CDU auch widersprechen. In ihren Entwürfen zum Bericht wird vermerkt, dass es sehr wohl um eine Bloßstellung des damalig CDU-geführten Innenministeriums gegangen sei. Damit untermauert sie ihren bereits im Ausschuss mehrfach geäußerten Vorwurf, Hasse habe gegen sein Neutralitätsgebot verstoßen. Der Datenschutzbeauftragte hatte diese Vorwürfe stets zurückgewiesen. Ihm sei es einzig und allein um eine datenschutzrechtlich saubere Beendigung des Themas Immelborn gegangen.

Behörden wussten von unhaltbaren Zuständen

Kritik übt der Ausschuss aber auch an anderen Behörden, die offenbar schon vor dem Sommer 2013 von den unhaltbaren Zuständen in dem Aktenlager wussten. Denn bereits drei Jahre zuvor waren Mitarbeiter des Thüringer Staatsarchivs vor Ort. Sie wollten schauen, ob Akten von Unternehmen aus der DDR-Zeit für das Archiv gesichert werden mussten. Über den Zustand, den sie dort vorfanden, erstatteten sie Bericht. Bei einer Archivleiterkonferenz im April 2010 wurde das alles besprochen. Mit dabei auch Vertreter des übergeordneten Thüringer Kulturministeriums. Doch weder die Ministeriumsbeamten, noch die Archivmitarbeiter informierten den Datenschutzbeauftragten. Aus dem aktuellen Berichtsentwurf geht hervor, dass jeder vom anderen dachte, dass er es tun würde. Auch die örtliche Polizei, die hin und wieder am herrenlosen Lager vorbeifuhr, informierte die Datenschützer nicht.

Der Ausschuss will am Dienstag hinter verschlossenen Türen über den Berichtsentwurf abstimmen. Anders als im Fall des NSU-Untersuchungsausschusses, wird es keine Sondersitzung des Landtages geben. Der beschlossene Endbericht wird in den kommenden Wochen in der Parlamentsdatenbank veröffentlicht. Damit dürfte sich das Kapitel um das herrenlose Aktenlager Immelborn in Thüringen endgültig schließen.