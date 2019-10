Seit bald einhundert Jahren ist Bad Salzungen Kurstadt. Ein "enorm wichtiger Standortfaktor", sagt Bürgermeister Klaus Bohl. Die Stadt hat die wirtschaftliche Bedeutung von Kur und Tourismus untersuchen lassen. Mehr als 40 Millionen Euro Wertschöpfung im Jahr bringen die Gäste, mehr als 1.000 Arbeitsplätze hängen in der Stadt direkt oder indirekt an dieser Branche. Doch von dem Geld komme "nur wenig bis gar nichts" in der Stadtkasse an, sagt Bohl. Das liegt daran, dass die Kurunternehmen überall in Deutschland weder Grund- noch Gewerbesteuern zahlen. Beliebig viel Industrie und Gewerbe anzusiedeln ist für Kurorte auch keine Wahl - denn sie punkten mit schöner Umgebung und guter Luft.

Dafür aber kostet es viel Geld, alle Anforderungen an einen Kurort zu erfüllen und ihn attraktiv zu halten. Allein der laufende Betrieb kostet die Stadt Bad Salzungen im Jahr etwa so viel, wie sie mit dem Kurlastenausgleich vom Land bekommt. Das Wegesystem instand halten, Parkanlagen pflegen, Prospekte drucken, die Tourist-Information betreiben, das Bad "Solewelt" mit Kurmittelabteilung und Sauna, Museum, Freibad, Bibliothek - bis hin zum Bootsverleih und den öffentlichen Toiletten.

Zwei große Vorhaben stehen an

Muss saniert werden: das Gradierwerk Bildrechte: MDR/Ruth Breer Dazu kommen aber noch die Investitionen. "Stillstand ist Rückschritt", sagt der Bürgermeister und weist darauf hin, wie wichtig es ist, im Wettbewerb der Kurorte mitzuhalten. Aktuell liegen zwei große Vorhaben vor der Stadt: zum einen muss das Gradierwerk-Ensemble saniert werden. Das Holz an der östlichen Wand ist bereits mehr als 200 Jahre alt und vom Salz angefressen. Außerdem steht in der "Solewelt" der zweite Bauabschnitt an: das Bad soll attraktiver werden. Beides zusammen bedeutet eine Investition in zweistelliger Millionenhöhe. Auch wenn die Stadt auf Fördermittel hofft, muss sie eine hohe Summe aus eigenen Kräften stemmen. Es wäre eine Katastrophe, sagt Klaus Bohl, wenn es Kurlastenausgleich nicht gäbe.