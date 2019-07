Mit ihrer Tour durch Deutschland will die Stiftung Lesen nicht nur Spaß und Abwechslung für Kinder in den Sommerferien bringen. Sie will damit auch zum Lesen anregen. Denn Lehrer in den 4. und 5. Klassen haben festgestellt, dass etwa ein Drittel ihrer Schüler nach den Ferien schlechter lesen kann als vorher. Auch Lesen muss geübt werden. Bildrechte: MDR/Jürgen Kolarzik