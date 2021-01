"Was den Berlinern das Brandenburger Tor, den Eisenachern die Wartburg - das ist für die Menschen in Bad Salzungen das Gradierwerk", sagt Bürgermeister Klaus Bohl. Dass vielen jetzt das Herz blutet, wenn Bagger sich in die Holzkonstruktion der westlichen Gradierwand fressen, das könne er gut verstehen. Aber die Stadt habe in den vergangenen Jahren mehrfach über das Vorhaben informiert, sagt Bohl. "Es lässt sich leider nicht umgehen. Wir müssen das Gradierwerk grundhaft sanieren, wenn wir es für künftige Generationen erhalten wollen - und das wollen wir."