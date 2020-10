Bad Salzungen Entsorgung von Kali-Lauge in Grube Springen: SPD-Fraktion mahnt zur Eile

Das Kali-Unternehmen K+S darf ab 2022 seine Produktionsabwässer nicht mehr in den Untergrund verpressen. Die Arbeiten an einer alternativen Entsorgungsmöglichkeit stehen an, doch die Corona-Pandemie hat Zeit gekostet.