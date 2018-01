Mit einer öffentlichen Trauerfeier hat Bad Salzungen am Sonnabend Abschied von dem beim Sturmtief "Friederike" ums Leben gekommenen Feuerwehrmann genommen. An der Feier nahmen neben Angehörigen und Einwohnern der Stadt auch Vertreter von Thüringer Feuerwehren teil. Unter den rund 800 Trauergästen waren auch Feuerwehrleute aus Hessen und Sachsen.

Der 28-Jährige war am 18. Januar bei einem Rettungseinsatz in der Nähe von Bad Salzungen ums Leben gekommen. Bei dem Versuch, eine in ihrem Auto eingeschlossene Frau zu befreien, war er von einem umstürzenden Baum tödlich getroffen worden. Ein weiterer Feuerwehrmann wurde dabei verletzt. Bei der Bergung des tödlich verunglückten 28-Jährigen war auch die Bundeswehr mit einem Schützenpanzer im Einsatz.