Die Bundeswehr hat am Samstag in Immelborn im Wartburgkreis 17 Panzer für einen Nato-Einsatz verladen. Per Zug werden 16 Schützenpanzer des Typs "Marder" und ein Bergepanzer des Typs "Büffel" ins litauische Rukla transportiert. Die Fahrzeuge gehören zum Panzergrenadierbataillon 391, das in Bad Salzungen stationiert ist und in den nächsten Monaten den Großteil des Personals für das Nato-Bataillon in Litauen stellen wird.

Ein "Marder" bietet Platz für neun Soldaten und wiegt 32 Tonnen. Die Fahrzeuge werden am 1. August in Litauen erwartet. Rund 350 Soldaten aus der Werratal-Kaserne und weitere 150 aus Bad Frankenhausen, Gotha und Gera sind an dem Einsatz beteiligt. Sie werden mit Soldaten aus Belgien, den Niederlanden, Norwegen und Tschechien sechs Monate zusammenarbeiten. Sie lösten das Panzerbataillon 104 aus Pfreimd (Bayern) ab. 16 Marder-Schützenpanzer wurden am Samstag verladen, außerdem ein Bergepanzer "Büffel". Bildrechte: MDR/Oliver Gussor