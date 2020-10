Besonders gern erinnert sich die Bäckerin an die Zeit vor 30 Jahren, als die nahe Grenze aufging. Das sei sehr emotional gewesen, sagt sie. Sie hätten damals überlegt, wie sie sich für die 100 D-Mark Begrüßungsgeld revanchieren könnten. In der Zeit vor Weihnachten sei alles da gewesen: Stollen, Lebkuchen, Gebäck und Kaffee. Also schrieben sie kurzerhand ans Schaufenster: "Kaffee statt Begrüßungsgeld." Jeden Tag sei der Laden "rammelvoll" gewesen, erzählt Elisabeth Schneider. Menschen, die mal in den Osten wollten, die früher hier Verwandte hatten. "Die unterschiedlichsten Menschen, aber jeder hatte eine andere Geschichte dabei."

Von der Grenzlage profitiert die Bäckerei mit Café heute. Viele Touristen, die die Grenzgedenkstätte am einstigen US-amerikanischen Vorposten "Point Alpha" besuchen, kehren nach einem Stadtbummel hier ein, auf eine Bockwurst oder Kaffee und Kuchen. Einige haben sich in den kleinen Innenhof gesetzt, wo selbst Anfang Oktober zwei prächtige Oleander noch rot und rosa blühen und Olivenbäume gedeihen. Andere sitzen in dem kleinen Café neben dem Verkaufsraum. Ganze vier Tische stehen hier. An einem sitzen zwei ältere Damen vor ihren Torten: Barbara Neitzel und Rosemarie Roth. Sie sind Stammkundinnen, kommen zwei-, dreimal die Woche, wie sie erzählen. Kaffee und Kuchen schmeckten, sie treffen sich hier mit anderen. "Wenn man alleine ist, sucht man Unterhaltung." Sie sitze hier übrigens in ihrem früheren Wohnzimmer, sagt Barbara Neitzel. Als Vertriebene habe sie einst in diesem Haus neben der Bäckerei gewohnt. "Eine kleine Heimat", meint ihre Freundin.