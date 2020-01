Die einstmals schwimmende Insel im Hautsee bei Dönges (Ortsteil von Bad Salzungen) soll wieder schwimmen können. Dafür unterzeichneten der Düngemittelkonzern K+S, Thüringenforst und Naturschutzverbände eine Vereinbarung. Zunächst werden auf der Insel Bäume gefällt, die mit ihrem Gewicht und Verwurzelung dazu beigetragen hatten, dass das Naturdenkmal nicht mehr schwimmen konnte. Sie liegt in dem 1,6 Hektar großen und vermutlich im 15. Jahrhundert durch einen Erdfall entstandenen See, der früher "Kleiner Elfensee" hieß. Das Projekt zählt zu den Ausgleichsmaßnahmen des Konzerns für Eingriffe in die Natur der Region.