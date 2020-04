Die Bahnstrecke am Bad Salzunger Ortsteil Oberrohn im Wartburgkreis bleibt vorerst gesperrt. Die Deutsche Bahn teilt auf Anfrage von MDR THÜRINGEN am Dienstag mit, sie könne derzeit keinen Termin nennen, wann dort wieder Züge fahren können. Die Südthüringenbahn setzt zwischen Bad Salzungen und Oberrohn vorerst Busse ein. In dem Erdfallgebiet hatte sich am vergangenen Samstag erneut das Gleis gesenkt. Ein dauerhaft installiertes Warnsystem hatte Alarm ausgelöst, weil Grenzwerte überschritten wurden.