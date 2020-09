Musikland Thüringen Barockfestival in Barchfeld im Wartburgkreis gestartet

Mit einer Ausstellungseröffnung ist in Barchfeld im Wartburgkreis am Sonntagnachmittag ein regionales Musikfestival gestartet. Unter dem Titel "BBB – Straße der Barockmusik" haben es die Orte Bad Salzungen, Bad Liebenstein und Barchfeld-Immelborn gemeinsam organisiert. Sie wollen im Themenjahr "Musikland Thüringen" das regionale musikalische Erbe der Barockzeit wiederentdecken.

Bis Anfang November sind insgesamt neun Konzerte, Vorträge und Lesungen geplant. Die Ausstellung im Steinschen Schloss in Barchfeld gibt einen Überblick über die Barockmusik in der Region. Vorgestellt werden die in Tiefenort und Bad Salzungen geborenen Komponisten Johann Melchior Molter und Johann Theodor Roemhildt. Außerdem geht es um die Musikkultur am adeligen Kleinsthof in Barchfeld und die barocke Kirchenmusik in Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach.