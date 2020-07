Wartburgkreis Baubeginn für neuen Freizeitpark in Seebach

In Seebach im Wartburgkreis hat am Montag der Bau eines Freizeit- und Aktivparks begonnen. Auf dem ehemaligen Sportplatzgelände am Kinder- und Jugendclub will die Gemeinde bis Jahresende 1,6 Millionen Euro investieren. Dafür entstehen auf einer Fläche von 33.000 Quadratmetern zahlreiche Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen.