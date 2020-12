Bad Salzungen Corona-Ausbruch legt Bauhof im Wartburgkreis lahm

Die Innenstadt von Bad Salzungen. Bevor es schneit, muss eine Lösung her.

Die Innenstadt von Bad Salzungen. Bevor es schneit, muss eine Lösung her. Bildrechte: Susann Minard

In Bad Salzungen haben mehrere Corona-Infektionen den städtischen Bauhof vorerst lahmgelegt. Nach Angaben von Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) sind etwa ein Drittel der 24 Mitarbeiter positiv getestet worden.

Die Stadt sucht jetzt nach Lösungen für den Winterdienst. Der Bauhof in Bad Salzungen ist für mehr als 100 Kilometer städtische Straßen, Plätze und Gehwege verantwortlich.

Der Bauhof ist auch für den Winterdienst zuständig. (Archivbild) Bildrechte: colourbox

Für die Spezialtechnik brauche es qualifizierte Mitarbeiter, so Bohl. Man führe intensive Gespräche mit Bauunternehmen und Agrargenossenschaften, um den Winterdienst kurzfristig zu gewährleisten, falls viele Bauhof-Mitarbeiter weiterhin nicht arbeiten können. Dabei gehe es vor allem um sehr sensible Bereiche wie die Zufahrt zum Klinikum, Bushaltestellen, schwer einsehbare Kreuzungen und Steigungen. Die Bürgerinnen und Bürger bat Bohl um Verständnis, Vorsicht und Rücksichtnahme. Nicht betroffen sind nach seinen Angaben die Bauhöfe in Tiefenort und Moorgrund.