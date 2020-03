Der Sternekoch Björn Leist hat jetzt auch mit seinem neuen Restaurant "BjoernsOx" in Dermbach in der Rhön einen Michelin-Stern geholt. Leist war vor zwei Jahren aus dem hessischen Hilders nach Thüringen gezogen und hatte den einstigen "Sächsischen Hof" übernommen. Dort gibt es neben einem Restaurant auch die rustikale Gourmetstube "BjoernsOx" mit nur fünf Tischen.

Bundesweit gibt es 255 Lokale mit einem Stern und 43 Häuser mit zwei Sternen; dem Spitzenclub mit drei Sternen gehören zehn Restaurants an. Unter der Rubrik "Bib Gourmand" werden außerdem Restaurants aufgeführt, "die ein Maximum an Schlemmerei bieten, mit guten Produkten, die schön zur Geltung gebracht werden", hieß es. Darunter finden sich dieses Jahr drei Vertreter aus Thüringen: die "Feine Speiseschenke" in Nordhausen, das "Weinrestaurant Turmschänke" in Eisenach und erstmals auch "Zum güldenen Zopf" in Blankenhain.