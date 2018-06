BMW baut Werk bei Eisenach massiv aus

Der Autohersteller BMW baut sein Werk bei Eisenach weiter aus. Die Kapazität des Standorts solle um etwa 50 Prozent erhöht werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eisenach werde damit in den kommenden Jahren zum größten Werkzeugbau-Standort des Konzerns vor München und Dingolfing ausgebaut. Details sollen in der übernächsten Woche bekanntgegeben werden.