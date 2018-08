Feuer auf Recyclinghof in Dorndorf

In Dorndorf im Wartburgkreis hat am Dienstagabend die Lagerhalle eines Recyclinghofs gebrannt. Wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte, stand die etwa 500 Quadratmeter große Halle komplett in Flammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro. Am Mittwoch laufen weiter die Ermittlungen zur Brandursache.

Feuer auf dem Gelände einer Recyclinganlage in Dorndorf. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann