Der Großbrand auf dem Wertstoffhof in Merkers im Wartburgkreis ist gelöscht. Dietmar Löbl vom Einsatzleitdienst des Wartburgkreises sagte MDR THÜRINGEN, das Löschen habe bis Samstagvormittag gedauert, der Einsatz sei um 10:21 Uhr beendet worden.

Das Feuer war am Freitagmorgen ausgebrochen . In der Nacht zum Samstag waren laut Löbl 63 Feuerwehrleute im Einsatz. Um 6 Uhr morgens seien sie dann von den örtlichen Feuerwehren der Krayenberggemeinde abgelöst worden.

Laut Polizeiangaben standen rund 2.000 Tonnen Schrott und Autoteile in Flammen. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der materielle Schaden bei 200.000 Euro. Während des Löscheinsatzes musste die anliegende B62 zum Teil gesperrt werden.

In der Recycling-Anlage in Merkers im Wartburgkreis hatte es zuletzt Anfang Oktober gebrannt. Zuvor hatte ein Feuer im April 2019 in der Anlage einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro verursacht.