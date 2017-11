Brand in Steinbach Feuer zerstört Rennwagen in einer Lagerhalle

Es riecht nach verbranntem Holz und Blech, das Wellblechdach Lagerhalle hängt herunter, zehn Fahrzeuge sind nur noch Schrott. Ein Feuer in Steinbach (Wartburgkreis) hat am Sonntagabend einen Schaden von knapp 340.000 Euro in einer Lagerhalle angerichtet. Die Löscharbeiten dauerten mehr als sieben Stunden.