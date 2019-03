Auf der Autobahn A4 ist an der thüringisch-hessischen Grenze ein Lkw mit Gefahrgut in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Nach Angaben der hessischen Polizei hatte der Lkw mit Anhänger in Frankreich Lacke und Autoreifen geladen und war auf dem Weg nach Polen. Am Freitagabend sei zwischen den Anschlussstellen Gerstungen und Wommen ein Reifen des Anhängers wegen einer überhitzten Bremse in Brand geraten. Versuche, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, scheiterten. Der Brand griff auf das komplette Fahrzeug über. Fahrer und Beifahrer konnten sich unverletzt retten.