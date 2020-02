Karneval in Vacha Vom Bürgermeister zum Faschingsprinz

Die fünfte Jahreszeit ist da. Die Narren sind in den Karnevalshochburgen unterwegs. In Vacha feiert der Carnevals Club, CCV, seine 60. Saison und hat sich dazu ein besonderes Prinzenpaar ausgesucht: Bürgermeister Martin Müller und seine Frau Ariane geben in diesem Jahr das Aushängeschild für das närrische Treiben. Ein Rollenwechsel von der Politik in den Karneval.