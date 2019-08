Der BUND fordert die Umweltminister der Bundesländer entlang von Weser und Werra auf, die Forderungen von K+S bei der Sitzung der Flussgebietsgemeinschaft Weser (FGG Weser) am Donnerstag zurückzuweisen. Offenbar habe K+S weiterhin kein Konzept für eine umweltverträgliche Entsorgung seines Kalibergbaus. K+S hatte am Dienstag einen neuen Zwischenspeicher für Abwässer in 700 Metern Tiefe in Aussicht gestellt. Das dauere allerdings noch einige Jahre. Eine für 2021 vereinbarte Absenkung der Salz-Grenzwerte sei daher nicht haltbar, hatte das Unternehmen erklärt.