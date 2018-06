Bundeskongress der Jungen Alternativen: AfD-Nachwuchs trifft sich im Wartburgkreis

Der Presseverantwortliche des Bundesvorstands, ein gewisser Herr Koch, gibt noch an der Eingangstür zum Saal des Klubhauses klare Anweisungen. "Wenn Sie mit Abgeordneten sprechen wollen, melden Sie das bitte bei mir an. Und was das Filmen angeht: Gruppenbilder ja, aber keine Portraitaufnahmen von einzelnen Personen." Viele JA-Mitglieder seien Auszubildende, Schüler und Studenten. Würden Sie erkannt werden, könnten ihnen Repressalien drohen, so die Begründung.

Höchstes Ziel: EU abschaffen

Manches läuft noch etwas anders als in anderen Jugendorganisationen der politischen Parteien in Deutschland. Auch inhaltlich vertritt der AfD-Nachwuchs bisweilen sehr weitgehende Positionen.

Damian Lohr, Bundesvorsitzender der Jungen Alternative (JA) Bildrechte: dpa "Höchstes Ziel der Jungen Alternative ist die stufenweise Abschaffung der Europäischen Union und die Neuorganisation einer zwischenstaatlichen Einrichtung", heißt es im Entwurf des an diesem Wochenende diskutierten Deutschlandprogramms der JA. Der Bundesvorsitzende Damian Lohr ruft zu Sitzungsbeginn in den Saal: "Die Europäische Union muss sterben, damit Europa leben kann."



Ebenso entschieden die Haltung in der Asylfrage: Asylanträge sollen nur noch in den konsularischen Außenvertretungen der Bundesrepublik gestellt werden, ersatzweise auch in Flüchtlingslagern jenseits der deutschen Grenzen. Wer dort Asyl bekommt, darf einreisen.



Doch ungemütlich kann es auch für Deutsche werden. Zwar wollen auch die Jungen in der AfD weg vom neoliberalen Image der vergangenen Lucke-Tage und sozialer werden. Doch wer nichts beiträgt zum Gemeinwohl, soll es auch bei Hartz-IV zu spüren bekommen. Im Entwurf des Deutschlandplans ist zu lesen: Wer Meldefristen versäumt, müsse mit drastischen Kürzungen rechnen.

Pro Wolf: AfD-Nachwuchs für Umwelt- und Naturschutz

Auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hat auf dem Bundeskongress des Parteinachwuchses gesprochen. Bildrechte: dpa Auf der anderen Seite bekennen sich die Jungen Alternativen zur sozialen Marktwirtschaft, zu weitgehendem Umwelt- und Naturschutz wie beispielsweise strikten Beschränkungen bei genmanipulierten Futtermitteln oder der Festlegung großflächiger Totalschutz-Reservate, die Wolf, Wildkatze oder seltenen Pflanzen ein dauerhaftes Überleben sichern. Der Einsatz von Biokraftstoffen soll vorangetrieben werden. Zumindest innerhalb der Thüringer AfD hat man aus der Landtagsfraktion schon gegenteilige Auffassungen zu diesen Themenfeldern gehört.



Meinungsverschiedenheiten zwischen Jung und Alt seien doch normal, sagt Thüringens stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Alternative, René Aust. Der Patriotismus sei das einigende Band innerhalb der AfD. Welchem Flügel oder welcher Generation der einzelne angehört, tritt für Aust dahinter zurück. Vorhandene Differenzen werden verbal weggeschmirgelt. Nicht verboten, aber irgendwie auch nicht so viel anders als bei den dafür heftig gescholtenen Altparteien.

