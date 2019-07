Mit einem Tag Verspätung sind am Sonntag Thüringer Bundeswehr-Soldaten zu einem Nato-Einsatz nach Litauen geflogen. Wie ein Luftwaffensprecher mitteilte, startete ein reparierter Bundeswehr-Airbus am Mittag in Leipzig in Richtung Baltikum. Die Maschine vom Typ A310 hatte die Soldaten des in Bad Salzungen stationierten Panzergrenadierbataillons 391 ursprünglich am Sonnabend nach Kaunas fliegen sollen. Wegen eines technischen Defekts an einem Triebwerk konnte die Maschine jedoch nicht von Köln nach Leipzig fliegen, um die Soldaten abzuholen.

Rund 350 Soldaten aus der Werratal-Kaserne in Bad Salzungen und weitere 150 aus Bad Frankenhausen, Gotha und Gera stellen ab August einen Großteil eines multinationalen Bataillons der Nato in Litauen. Sie lösen nach Bundeswehrangaben das Panzerbataillon 104 ab, das in Pfreimd in Bayern stationiert ist.

Panzer wie geplant auf der Schiene unterwegs