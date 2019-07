Ein halbes Jahr Einsatz in Litauen steht den ersten 60 von insgesamt 500 Soldatinnen und Soldaten aus Thüringen bevor, die bereits am Montag von Leipzig ins Baltikum geflogen sind. Am Mittwoch verlädt die Bundeswehr in Bad Salzungen mehrere Schützenpanzer Marder auf die Bahn, am Samstag folgen weitere. Insgesamt 80 Container Material und 90 Fahrzeuge nimmt die Truppe mit nach Litauen. Neben Bad Salzungen sind auch Einheiten aus Bad Frankenhausen, Gotha und Gera betroffen.