Burgruine im Wartburgkreis Neues Leben für die Krayenburg

Gleich gegenüber entstand vor knapp 100 Jahren ein ebenfalls burgartiges Gebäude. Errichtet hat es die Krayenburg-Gemeinde, die sich 1925 gründete, um die Überreste der alten Burg zu bewahren. Sie baute unter ihrem Schultheiß Carl Schanz eine "Neue Krayenburg", später "Klause" genannt, eine Gastwirtschaft mit Rittersaal und einem Turm, der in den 1930er-Jahren noch erhöht wurde. Zu DDR-Zeiten wurde die Krayenburg-Gemeinde verboten. Das Areal wurde als Kinderheim und Jugendwerkhof genutzt, vom Kulturbund und als Naherholungszentrum des Kalibetriebs.

Nach der Wende gründete sich die Krayenburg-Gemeinde neu und bekam 1996 das Burgplateau zurück. Schrittweise und mit großem Einsatz an Arbeit und Spenden wurden Ruine und Klause saniert. Auf dem Berg fanden regelmäßig große Feste und Veranstaltungen statt. Die Gaststätte wurde auch von Touristen und Busgruppen besucht, die sich das Erlebnisbergwerk in Merkers angeschaut hatten. Die Zufahrt zur Burg, die in den 1970er-Jahren mit Teerresten befestigt worden war, wurde allerdings immer schlechter. Weil Busse die mehr als zwei Kilometer lange Waldstraße nicht mehr befahren konnten, gab der langjährige Pächter der Gaststätte im Herbst 2017 auf.