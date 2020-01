"Das war zu früh, Herr. Das war viel zu früh" Busunglück im Wartburgkreis: Hunderte bei Klageandacht in Bischofroda

Volle Kirche in Bischofroda: Nach dem schweren Schulbusunglück in Berka vor dem Hainich haben am Freitagabend mehrere hundert Menschen an einer Klageandacht teilgenommen. In dem Dorf lebten die beiden Achtjährigen, die bei dem Unfall am Vortag starben. Der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer wandte sich in persönlichen Worten an die Trauernden.

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft von Ruth Breer