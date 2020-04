Die Staatsanwaltschaft Meiningen hat ihre Ermittlungen wegen des Schulbusunglücks in Berka vor dem Hainich noch nicht abgeschlossen. Frühestens in vier Wochen werde entschieden, ob Anklage erhoben wird, sagte der stellvertretende Behördensprecher Markus Knapp MDR THÜRINGEN am Montag. Ermittelt wird nach seinen Angaben gegen mehrere Beschuldigte, darunter den Busfahrer und Menschen, die die Route des Busses organisiert hatten.

Die beiden bei dem Busunfall getöteten Kinder stammten aus Bischofroda und besuchten die zweite Klasse der Grundschule in Berka/Hainich. Bildrechte: MDR Thüringen