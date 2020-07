MDR THÜRINGEN-Camperduell Schäferfamilie aus Tüngeda macht ersten Urlaub nach 17 Jahren

Damit es den Tieren an nichts fehlt, baute der Schäfer ein paar Koppeln vor, stellte Wasserfässer auf und schloss die Selbsttränken an. Außerdem kümmerte er sich darum, dass Freunde regelmäßig nach den Tieren schauen. Währenddessen relaxen die Maschkes in Georgenthal, gehen ins Erlebnisbad, werfen ein paar Würste auf den Grill, besuchen den Saurier-Erlebnispfad und schlafen im MDR THÜRINGEN-Campingwagen endlich mal wieder aus. Keinen Wecker zu brauchen, dass sei das Beste, sagt Maike Maschke.

So lässt es sich aushalten: Beim Camper-Duell gewannen die Maschkes einen Urlaub im MDR THÜRINGEN-Campingwagen. Bildrechte: MDR/Stephanie Schettler