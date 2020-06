Der Vorstand der CDU im Wartburgkreis hat ihren Vorsitzenden Christian Hirte einstimmig als Landes-Parteichef in Thüringen vorgeschlagen. Hirte kündigte an, im Fall seiner Wahl zum Landesvorsitzenden Beate Meißner aus Sonneberg als Generalsekretärin zu empfehlen. Meißner sei eine authentische und kompetente Landespolitikerin, sagte er.

CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt sprach bei MDR THÜRINGEN von einer "kraftvollen Mannschaft", die die ganze Breite der Thüringer Union abbilde. Nach dem Rückzug von Mike Mohring wollen die Christdemokraten am 19. September eine neue Spitze wählen. Bei dem Parteitag müsse sich die CDU inhaltlich und personell breiter aufstellen, forderte der Vorstand im Wartburgkreis in einer gemeinsamen Erklärung. Aufgabe des neuen Landesvorstands sei es, alte Gräben und Lagerdenken zu überwinden.

Unterdessen bleibt Thüringens langjähriger CDU-Vorsitzender Mohring Chef der Konferenz der Finanzpolitiker der Union in den Landesparlamenten. Er sei einstimmig bestätigt worden, teilte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern, Egbert Liskow, am Dienstag mit.

Die Finanzpolitiker von CDU und CSU hatten sich auf Usedom getroffen. Sie verständigten sich unter anderem darauf, dass an der Schuldenbremse in den Haushalten von Bund und Ländern festgehalten werden soll. Sie sei kein starres Instrument, sondern erlaube eine gezielte, befristete Kreditaufnahme wie in der Corona-Krise, erklärte Mohring. Die Schuldenbremse erfordere aber auch einen Tilgungsplan für aufgenommene Kredite. Mohring: "Insofern gibt es keinen Grund, die Schuldenbremse in Zweifel zu ziehen."