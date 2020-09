An einem Gymnasium in Bad Salzungen im Wartburgkreis gibt es inzwischen acht nachgewiesene Coronafälle - und der Umgang mit dem Infektionsgeschehen sorgt für Kritik am Landratsamt. In einem offenen Brief haben sich die am stärksten betroffenen Eltern an Landrat Reinhard Krebs (CDU) gewandt. In ihrer Klasse sind bisher sieben von 29 Schülern positiv getestet worden.