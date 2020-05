Unterbreizbach Kalibergbau zu Corona-Zeiten

Es ist ein Spagat, der offenbar gelingt: K+S will seinen Mitarbeitern "den maximalen Gesundheitsschutz gewährleisten", wie Unternehmenssprecher Ulrich Göbel sagt. Gleichzeitig aber sollte nach Möglichkeit die Leistungsfähigkeit des Unternehmens nicht leiden. Beides sei gelungen, sagt er, mit sehr hohem Aufwand und im Einvernehmen mit den Arbeitnehmervertretern. Denn das Unternehmen hat in die Arbeitszeit der Mitarbeiter eingegriffen, um neuralgische Punkte zu entschärfen. Man habe "sehr schnell an einem Strang gezogen."

In die Förderkörbe dürfen nur noch halb so viele Bergleute wie sonst, je nach Größe zehn bis zwölf Personen. Weil aber auch dann der geforderte Abstand von 1,5 Meter nicht einzuhalten ist, gilt zum einen Masken-Pflicht. Zum anderen soll nicht gesprochen und möglichst in eine Richtung geatmet werden auf der bis zu 90 Sekunden langen Seilfahrt. Unter Tage sind mehr Fahrzeuge unterwegs, um die Kumpel an ihre Einsatzorte zu bringen.