Die Gemeinde Dermbach hat sich zum Corona-Hotspot im südlichen Wartburgkreis entwickelt. Der Kreisbeigeordnete Martin Rosenstengel (CDU) sprach von einem fast explosionsartigen Anstieg der Infektionszahlen. Allein von Donnerstag bis Freitagnachmittag sei die Zahl der aktiven Fälle von 69 auf 111 gewachsen. Treiber sei offenbar eine britische Coronavirus-Mutation, die sich deutlich schneller verbreite, sagte Rosenstengel MDR THÜRINGEN. Es gebe bisher keine Erklärung, wie es zu dem Ausbruch gekommen sei. Alle Kindergärten und Schulen in der Region seien von Corona-Infektionen betroffen, zahlreiche Menschen in Quarantäne. Für Dermbach erwägt das Landratsamt eine Schnelltest-Aktion, um das Infektionsgeschehen besser überschauen zu können. Am kommenden Montag soll darüber entschieden werden.