Corona bedeutet für die Bäder mehr Aufwand: mehr Hygiene, häufigere Reinigung. Aber auch mehr Personal. So hat der Schwimmbadverein zwei ehrenamtliche Helfer als Ordner verpflichtet, die darauf achten sollen, dass die blauen Bänder wieder in den Korb zurückkehren. Sie kontrollieren auch, ob die Abstände eingehalten werden - und dass an den Toiletten und am Imbiss Masken getragen werden.

Schattenplätze sind am Nachmittag rar, aber Platz ist noch genug. Das schätzen diejenigen, die einen ergattert haben. Das kühle Wasser mache die halbe Stunde Wartezeit wieder wett, sagt eine junge Frau. Alles besser als krank zu werden, meint eine Ältere. "Du kommst nur rein mit Maske, die Hälfte der Toiletten abgesperrt, zum Imbiss mit Maske - und die Leute halten sich dran, ist doch alles gut", sagt ein Familienvater. Eine andere Familie ist gerade vom Ostseeurlaub zurück. In Zingst sei es so voll gewesen, sagt die Frau, "da fühle ich mich hier wohler."

Was tun, um einen Platz im und am Wasser zu bekommen? "An schönen Tagen schon am Vormittag kommen", rät Tobias Dämmig. Wer am Nachmittag kommt, müsse etwas Geduld mitbringen und sich aufs Warten einstellen. Andere Bäder in Thüringen gehen andere Wege: in Gerstungen beispielsweise haben nur Besucher mit einer Dauerkarte Zutritt. In Jena müssen sich die Gäste ihr Ticket vorab im Internet besorgen. Dann aber kommen sie garantiert rein.