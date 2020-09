In Thüringen gibt es einen zweiten Corona-Fall an einer Schule: Nach einer Weimarer Gymnasiastin ist ein Schüler der Regelschule Bad Liebenstein im Wartburgkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte, hat das Gesundheitsamt Quarantäne für alle direkten Kontaktpersonen des Schülers aus Bad Liebenstein angeordnet. Am Montag solle geklärt werden, wann und wer getestet wird, um die Quarantäne gegebenenfalls abkürzen zu können. Wieviele Personen betroffen sind, teilte das Landratsamt nicht mit. An der Schule unterrichten 26 Lehrerinnen und Lehrer 264 Schülerinnen und Schüler. Im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach sind damit derzeit sieben aktive Corona-Informationen bekannt.