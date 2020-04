Die Entwicklung für die Masken-Maschine hatte das chinesische Tochterunternehmen der Ruhlamat GmbH schon in der Schublade, erzählt Thorsten Koch, Leiter des Vertriebsteams für Montagetechnik. In der Corona-Krise wurde es hervorgeholt, erst in China, nun auch in Thüringen. Als eine Woche vor Ostern schon nach kurzer Recherche innerhalb von drei Tagen zwölf Maschinen bestellt wurden, da war klar: Dieses Produkt ist außerordentlich gefragt.

Interesse an Schutzmasken auch von Autobauern

Inzwischen stehen im Vertrieb die Telefone kaum still, berichtet Thorsten Koch. Das Interesse sei riesig. Es fragen nicht nur Medizinprodukte-Hersteller an, sondern auch Unternehmen, die Sicherheitsbedarf anbieten. Selbst Autobauer wollen nun Masken produzieren, für die eigenen Mitarbeiter, wenn die Bänder wieder anlaufen. Nun geht es um Geschwindigkeit, sagt Koch, jeder Tag zählt. Es gilt, acht Wochen Lieferzeit einzuhalten. Die Maschinen aus Marksuhl fertigen sogenannte FFP-2-Masken, können aber auch einfachere OP-Masken herstellen. Die Materialien und Anbauteile wie Nasenbügel oder Ohrengummi werden zusammengeführt, verschweißt und ausgestanzt. 40 bis 50 Masken pro Minute schafft so eine Maschine, das sind mehr als 60.000 Stück innerhalb von 24 Stunden. Ein Bildmodell der Maskenmaschine von Ruhlamat. Bildrechte: MDR/Ruhlamat GmbH

Bau der Maschinen für Masken rund um die Uhr