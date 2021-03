Wegen hoher Corona-Infektionszahlen will der Wartburgkreis in den beiden Gemeinden Dermbach und Wiesenthal am Mittwoch mit Massentests starten. "Ein Großteil aller aktuellen Corona-Erkrankungen im Wartburgkreis sind derzeit im Raum Dermbach/Wiesenthal zu lokalisieren", teilte das Landratsamt am Dienstag mit.