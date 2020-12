Spiel- und Bolzplätze in Eisenach sind seit Heiligabend gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ergibt sich das aus der dritten Allgemeinverfügung des Wartburgkreises zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie, die auch für Eisenach gilt. Die Mitarbeiter des Amtes für Infrastruktur hätten noch am 23. Dezember alle Spielplätze in der Stadt entsprechend gesperrt.

Alle Versammlungen, Zusammenkünfte zu weltanschaulichen und religiösen Zwecken sowie Veranstaltungen von politischen Parteien unter freiem Himmel sind nur noch bis 17 Uhr erlaubt. Maskenpflicht gilt in der Fußgängerzone in Eisenach, im gesamten Landkreis auf Wochenmärkten, an Busbahnhöfen und -haltestellen sowie in allen Bereichen mit einem entsprechenden Hinweisschild.