In einem Kindergarten im nördlichen Wartburgkreis starten am Freitag umfangreiche Corona-Tests. Nach Angaben des Landratsamtes war bei einer Mitarbeiterin am Donnerstag eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Daraufhin wurden 74 Kinder und mehrere Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Am Freitag sollen sie in der Kindertagesstätte getestet werden. Den genauen Ort nannte das Landratsamt nicht.